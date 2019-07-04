Данная криптовалюта молода, она появилась в 2016 году. Глава компании разработчика, Зуко Уилкокс собрал для создания профессионалов по криптовалютам. В итоге за два года была разработана самая анонимная валюта – Zec.

Главные особенности Zec

Зачастую новички в мире цифровых денег задаются вопросом: Zcash что это, какие у него отличия от bitcoin. Эта валюта уникальна по своей разработке. Она основывается на базе специального протокола с нулевым соглашением. Данные инновации дают возможность моментально шифровать информацию о транзакциях и делать ее невидимой для постороннего глаза. Субъекты производят обмен средств напрямую, получатель и отправитель остаются инкогнито, сумма денежных средств не разглашается. Zec – это суперсекретная криптовалюта.

Регистрируясь, каждый клиент получает два ключа: один публичный, второй индивидуальный. Если вам важно, чтобы все операции были засекречены, используется последний вариант. При необходимости открытой процедуры перевода средств пользователь вводит публичный ключ. Обмен произведется в соответствии с требованиями клиента.

Главной разницей Zcash от bitcoin является возможность создавать безопасные адреса участниками, что не позволяет никому видеть полученные платежи. Помимо этого, допускается создать прозрачный адрес, и показать операции третьим лицам. Возможно осуществлять транзакции между защищенным и незащищенным адресами.

Каждая единица валюты взаимозаменима, и не хранит в себе никаких прошлых сведений, что только усиливает анонимность. Вот основной перечень достоинств валюты:

майнинг абсолютно идентичен биткоину;

полная анонимность операций;

сетевые узлы не нуждаются в хранении всего блока.

Способы получения и хранения Zcash

Zec криптовалюта может быть добыта уже известным всем майнингом. Своей сутью процедура похожа на майнинг биткоина. Но есть значительное отличие: на открытие одного блока, в среднем уходит около 10 минут, блок зикеш можно получить всего за две минуты тридцать секунд. Он оценивается в 12,5 Zec, 10 из них майнер забирает себе, а 2,5 отправляются в фонд организации.

Изначально эта валюта работала исключительно на операционной системе Linux, которая также славится своей безопасностью и устойчивостью к вирусам. С данной ОС возможно использование клиента Zec. Сейчас детище Зулко Уилкокса и компании поддерживается на ОС Windows. При наличии у пользователя надежного и проверенного кошелька, открывать новый нет необходимости.

Курс Zcash

Разработчики валюты обращали внимание на продукт. Проводилась трансляция в Ютубе, в ходе которой был показан запуск майнинга платформы. Ее не выпускали на предварительные торги, что привело к повышенному спросу на валюту. При первом появлении цена стартовала с нескольких сот долларов, в отличие от биткоина, монету которого приобретали менее чем за 1$. Впоследствии колебания зикеш были стремительными и внезапными.

В конце 2017 года курс криптовалюты резко повысился. Это объясняется тем, что владельцы компании-производителя доказали честность и надежность продукции. Биржа приняла новую цифровую единицу, влиятельные фирмы и холдинги вкладывают средства в Zec.

Если вам чем-то не нравится биткоин, либо вы отдельное внимание уделяете конфиденциальности и анонимности, выбирайте безопасную криптовалюту Zcash. Применять и добывать ее также легко, как и биткоин, а оперативное развитие технологии Зикеш может приятно удивить своих инвесторов не один раз. В каждом проверенном и надежном обменнике возможно узнать точный курс валюты.