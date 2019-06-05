Способы пополнения перфект мани в Украине

Что такое Perfect Money?

В 2007 году появилась новая платежная система, получившая название Перфект Мани. Она имеет регистрацию в Панаме, но обслуживание производится из офиса в Цюрихе. Официально система является собственностью Perfect Money Finance Corporation. Она создавалась для осуществления расчетов между пользователями в частной и бизнес средах.

Благодаря Perfect Money выполняются такие онлайн финансовые операции:

осуществлять перевод денег между пользователями системы;

на сайте компании производится оплата платежей;

Perfect Money предоставляет услуги по покупке биткоинов, евро и доллара США;

есть возможность производить оплату покупок и услуг, продаваемых через интернет;

хранение денежных средств с получением процентов на электронном счете сервиса;

в аккаунте пользователя можно произвести обмен всех типов счетов по официальному курсу рыночному.

Как пополнить префект мани в Украине

Пополнить счет на Perfect Money могут только зарегистрированные пользователи системы. Рассмотрим, как пополнить перфект мани в Украине. Для этого можно воспользоваться такими способами.

Платежный терминал, поддерживающий данный сервис. Для пополнения счета данным способом необходимо заранее подать заявку из своего кабинета в сервисе с указанием суммы перевода. Интернет-банкинг. Через Приват 24. Специальные системы для обмена, которые используют другие платежные системы. На странице https://www.perfectmoney.com/business-partners.html можно ознакомиться с перечнем сертифицированных платежных систем, с которыми сотрудничает перфект мани. Система e-Voucher. Это кодовая комбинация, которая вводится в специальное поле для моментального пополнения счета на Perfect Money. Кредитная биржа. Для этого берется кредит в разделе «Кредитная биржа», выбирая из выставленных предложений от различных кредиторов. Невозврат средств по кредиту ведет за собой блокировку аккаунта в перфект мани и списание средств с сервисного счета на его погашение.

Размер комиссии, которая берется сервисом за пополнение Perfect Money, зависит от тарифов выбранного обменника.

Как пополнить перфект мани через Приват Банк?

Перед тем, как пополнить перфект мани через Приват Банк, нужно выбрать надежный и выгодный обменник. Воспользовавшись услугами нашей обменной платформы, Вы без труда сможете провести валютную транзакцию по нужному направлению. Для проведения операции перевода денег с карты Приват Банк на счет Perfect Money необходимо в колонке «Отдаете» указать «Приват Банк», а в разделе «Получаете» выбрать позицию перфект мани с нужной валютой пополнения.

Далее необходимо заполнить форму, указав:

сумму средств, которую хотите перевести на сервисный счет в поле «ПОЛУЧАЕТЕ» с учетом комиссии 0,5%;

адрес электронной почты;

контактный телефон;

номер банковской карты от счета в переводимой валюте;

ФИО ее владельца;

номер кошелька перфект мани в соответствующей валюте.

После заполнения формы ставится галочка о согласии с условиями сервиса и подтверждается заполненная информация. Затем откроется страница с окончательной проверкой данных и введением присланного на почту пин-кода. После нажатия кнопки «Продолжить» будет загружена страница с указанием данных для перевода средств и реквизитами счета, на который нужно отправить переводимую сумму через Приват 24. Подтверждается данная транзакция кнопкой «Я оплатил». Отсюда автоматически попадаете в сервис Приват 24, где и осуществляете указанный перевод денег. На Perfect Money деньги придут в течение 5–10 минут после зачисления средств на указанные реквизиты.