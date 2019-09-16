Секреты и успехи маржинальной торговли на криптовалютных рынках

Кто сейчас не хочет заработать на криптовалютах? Одним из лучших способов заработка считается торговля на криптовалютном рынке, ведь здесь можно достаточно быстро приумножить изначальный бюджет и можно обойтись сравнительно незначительными вложениями.

Данная работа называется маржинальной торговлей. Разумеется, как и в каждой деятельности с потенциальной возможностью больших доходов, присутствуют довольно большие риски. То есть, необходимо четко знать, как работать, чтобы остаться в плюсе. Хотите попробовать? Читайте дальше!

Суть маржинальной торговли на криптовалютной бирже

Маржинальная торговля крипто-монетами является одной из разновидностей в спекулятивных операциях с криптовалютой. То есть, это похоже на стандартную работу биржевого трейдера, но отличается объемом торгов.

Обычно трейдер работает с собственными средствами. Его заработок зависит от объема изначальных инвестиций и если денег вложено мало, прибыль будет менее ощутимой.

Маржинальная торговля предполагает использование своих и заемных средств, взятых у биржи под залог собственных активов. Это позволяет наращивать объемы торгов в несколько раз, что пропорционально увеличивает прибыль.

Если рассматривать на практике, то работа выглядит следующим образом. Имеем на старте 100$ и уверенность в росте какой-то криптовалюты. Большинство интересных для роста криптовалют достаточно дорогие и на 100$ много монет не купить.

При железной уверенности в росте, трейдер идет на криптобиржу, предусматривающую маржинальную торговлю, и одалживает там деньги. Фактически, займ идет не у биржи, а криптоинвестора и отдавать необходимо с процентами.

Размер процентов устанавливает криптоинвестор, поэтому разные криптобиржи предлагают разные условия. Также, криптобиржи сами определяют, какую сумму может занять трейдер.

Заемный средства называют кредитным плечом. Значение кредитного плеча может указываться коэффициентом. Если рассмотреть на предыдущем примере, то коэффициент 1:1 на 100$ составит дополнительные 100$, коэффициент 1:2 уже составит 200$ и далее.

Если получилось взять деньги по коэффициенту 1:2, трейдер будет иметь на счету 300$ (100+200) и сможет купить несколько монет, вместо 1-2. Если рост стоимости монет действительно произойдет, трейдер получит существенно больше денег, чем при инвестиции только 100$.

Особенности маржинальной торговли

Если трейдеру удалось правильно спрогнозировать движение курса конкретной криптовалюты, результат будет выгоден для всех. Кредитор получит деньги с процентами, биржа комиссию за сделку, а трейдер заслуженную прибыль. Но что будет, если прогноз не сработает?

Разумеется, кредитор не может пострадать от глупости одного трейдера. Если стоимость актива опускается до значения займа с учетом процентов (200$ + %), биржа автоматически закрывает открытые позиции, возвращая заемные деньги инвестору.

В такой ситуации, трейдер перед закрытием может либо дополнить свой счет, показывая бирже серьезность намерений и продолжая работу или ждать логического конца (закрытия позиций).

Отдельно опишем ситуацию с выводом средств. Если удалось положительно закрыть сделку при торговле на собственные средства, трейдер может сразу вывести криптомонеты из системы. При торговле с плечом, биржа не пропустит вывод, пока кредитное плечо не будет погашено.

Поговорим о секретах успеха

Сразу отметим важность наличия опыта и большой информационной базы у трейдера. Без этого, никакие “секреты” успех не привлекут! Стратегии работы с кредитным плечом ничем не отличаются от стратегий в обычной работе с собственными средствами.

В данном случае, риск больше, ведь трейдер потеряет не только заложенные деньги, но и проценты по займу. Чтобы выжать максимальную прибыль от маржинальной торговли, учитывайте следующие нюансы:

Не доводить ситуацию до критической точки — первое правило маржинальной торговли. Выставляйте лимит падения курса до 50%, а в идеале 20-30%, чтобы не дожидаться слишком низкого падения курса. Так потеряете только вышеобозначенную сумму с возможностью работать дальше. Расчет суммы кредита сразу с учетом процентов. Каждый день работы со средствами добавляет сумму к погашению задолженности. Иногда возврат кредитов сильно затягивается и сумма процентов отъедает большую часть прибыли. Ответственный подбор рабочей криптовалюты. Если волатильность слишком велика, трейдер может потерять деньги в первый день работы. Работать собственными средствами можно, ведь курс выровняется и деньги вернуться, но кредит просто сгорит безвозвратно. Также опасна маленькая волатильность. Небольшие скачки съест процент, если в минус трейдера не загонит. Залогом для кредита являются собственные средства и все-равно, в какой валюте выдавался кредит. Если залоговые деньги в одной криптовалюте, доллары выдаются по текущему курсу, даже если дальнейшая работа будет в другой валюте. Падение курса залоговой валюты прямо отражается на сумме возврата. Обязательно помните об этом!

Практические рекомендации начинающим в маржинальной торговле

Если Вы новичок, можете воспользоваться следующими универсальными рекомендациями:

Входить в рынок с маленькими займами. Заманчиво получить деньги под 1:10, но лучше на старте работать на 1:2. Снижайте риски. Определиться с безболезненной суммой потери. Терять любые деньги неприятно, но лучше лишиться чего-то маленького и продолжить работу, отбивая потери. Обязательно использовать лимитные ордера до 50%. О важности пункта писали выше. Работать со знакомыми криптовалютами. Вы уже знакомы с поведениями данной монеты и кредитные деньги лучше вкладывать в нее. Новые виды криптовалют могут принести новые проблемы. Максимально обдумать решение перед взятием кредита. Работайте с кредитным плечом только тогда, когда видите явные предпосылки к быстрому заработку. Если ситуация на рынке стандартна, лучше работайте в стандартном ключе.

В итоге скажем, что маржинальная торговля на криптовалютном рынке может оказаться тем самым волшебным билетом к огромному доходу. Вопрос в том, насколько правильно Вы сумеете подобрать оптимальные условия для использования инструмента?