Майнинг криптовалюты как термин появился неслучайно. Выбирался он по аналогии с золотодобычей, так как этой валюте тоже характерен ограниченный запас. Связано понятие с первоначальным появлением криптовалюты и дословно обозначает mining. Другими словами, майнинг криптовалюты напрямую зависит от принципа работы блокчейн, ее реализации и появления. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, что такое майнинг криптовалюты, нужно отталкиваться от системы блокчейн и ее функционирования.

Майнинг криптовалюты – это единственный вариант при помощи компьютеров на основании математических задач, позволяющий получить новые криптомонеты. Но некоторые считают, что майнинг криптовалюты - это схема ее расчета. Это утверждение ошибочно. В реальности понятие майнинга криптовалюты куда сложнее, зависит от принципа добычи и роли в блокчейна относительно крипты.

Как работает майнинг

Если говорить совсем простым языком и коротко, то весь процесс майнинга работает следующим образом:

Рассчитываются выходные данные - расчет хеша;

Каждый блок в блокчейне включает хеш заголовка от предыдущего блока, плюс хеш транзакций и случайно сгенерированное число;

Майнер, сформировавший новый блог, получает награду. Это определенное количество биткоинов;

Обычно транзакции, включенные блок, имеют статус подтвержденных после того, как будут произведены расчеты шести блоков включительно.

Где проходит майнинг (добывается криптовалюта)

Для того, чтобы добывать криптовалюту, сегодня чаще всего используют специализированные дата-центры. Такие майнинговые фермы, как их еще принято называть, это:

Своеобразное помещение с необходимым числом ASIC-устройств;

Каждое из которых с необходимым температурным режимом, поддерживаемым при помощи специальных способов охлаждения.

Есть ли выгода от занятия майнингом

Когда только биткоин начал существовать, его возможно было добывать, не выходя из дома. В дальнейшем потребовались серьезные вычислительные мощности, а рост количества майнеров наглядно доказал, как это отрицательно сказывается на доходности.

В связи с чем выгода и экономическая целесообразность от майнинга состоит из нескольких показателей, а именно:

Стоимость затрат на электроэнергию;

Производительность оборудования;

Текущий курс на рыночную цену биткоина, зависящий от соотношения с другими валютами.

Основные способы майнинга

Заработать виртуальные монеты можно несколькими доступными способами, основными из которых являются:

Облачный - вариант майнинга, для функционирования которого необходимо арендовать некоторый объем вычислительной мощности (хешрейта). Преимущество такого вида майнинга в том, что полностью отсутствует необходимость покупки и настройки оборудования; Майнинг на видеокартах - рентабельный вариант для заработка, позволяющий майнить на стоковом BIOS с максимальным хешрейтом; Майнинг в браузере - менее эффективный вариант, создающий определенные риски подхватить вирусы; Майнинг на жестком диске - вариант, не несущий больших дивидендов и нуждающийся в объеме винчестера от 3 ТБ; Мастерноды - основные узлы сети, владелец которых имеет такой же доход, как и майнер.

Существует ли закон, который регулирует майнинг?

В некоторых государствах, например, Украине и Беларуси майнинг - это совершенно легальное занятие, а лицензия на деятельность не нужна. Хотя за незаконные действия в процессе майнинга криптовалюты могут привлечь к уголовной ответственности в двух странах: Непале и Боливии. Что касается России, то здесь нет как такового правового статуса, а цифровые активы пока четко не разграничены и не определены.