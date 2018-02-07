Как купить Bitcoin за Наличные в Москве?

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Здорово всегда иметь под рукой адрес сервиса по обмену электронных денег, который позволит совершить быстрый и удобный обмен Наличных на Bitcoin в Москве и в прочих популярных направлениях. Но, увы, как показывает практика, ни в одном из обменников невозможно обменять электронную валюту в абсолютно всех направлениях.

Что касается sbitcoin.ru, мы не будет кривить душой и говорить, что мы являемся единственным сервисом на планете Земля, который гарантирует всесторонний обмен, и что даже инопланетные гости часто пользуются нашими услугами. Нет, некоторые “экзотические” направления обмена мы также не поддерживаем, однако каждый день мы отслеживаем новые интересные направления и включаем их в наш список услуг. Но что мы может заявлять со 100%-й уверенностью, так это то, что купив биткоины за наличные в Москве (rub, usd), вам точно не придется сожалеть о своем решении.

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Наши преимущества настолько просты и понятны, что даже абсолютный новичок сможет их обнаружить:

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Какой сервис не стыдно посоветовать своим друзьям и знакомым? Тот, который обеспечивает доступ к лучшим курсам и минимальным комиссиям при обмене наличные в Москве (rub, usd) – биткоин. А именно sbitcoin.ru.

Какому из сервисов лучше всего доверить обмен наличных в Москве на биткоин? Ведь эта очень ответственная задача, которая по силам далеко не каждому. Окончательный выбор, как и всегда, остается за вами, а мы же можем только порекомендовать сделать ставку на сервис, зарекомендовавший себя с самой лучшей стороны. Одним из таких как раз и является sbitcoin.ru.

Как осуществить обмен в нашем сервисе?

Ведь с технической точки зрения обмен выглядит, проще не придумаешь – заходим на сайт обменника, выбираем интересующее нас направление, вводим сумму и счет, после чего отправляем заявку на согласование. Только не у каждого сервиса все проходит настолько легко, и часто вам придется заполнять весьма немаленькие по объему формы заявок. “Для каких целей сервис требует указывать эти данные? Ведь они не имеют отношения к обмену” – вам останется лишь гадать над этим, и пока вы не предоставите все данные, которые нужны сервису, вы не сможете довести дело до конца. Да и курсы обмена часто оставляют желать лучшего. Выходит, что теория очень сильно расходится с практикой? Да, но только не в том случае, если вы выбираете для себя sbitcoin.ru.

Мы работаем на благо наших клиентов уже не первый год, а купить Bitcoin за Наличные в Москве (rub, usd) уже успел стать одним из наших приоритетных направлений. Оперативность, лучшие курсы, экономия на программе лояльности, минимальные комиссии и многое другое – вот, что вы получаете, выбирая нас. И зачем вы только тратили так много времени на выбор обменника? Не понимаем…