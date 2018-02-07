Никогда еще процесс покупки Биткоинов за наличные в Киеве (uah, usd) не был настолько удобным, практичным и легким. Это стало возможным благодаря нашему сервису sbitcoin.ru. Нам доверяют тысячи клиентов по всему миру.

Способы приобретения биткоинов

Приобретать Биткоины можно одним из трех способов – на бирже, через третьих лиц и через сервисы по обмену электронных валют. Первый способ довольно длительный, ведь для того, чтобы открыть доступ ко всем операциям на бирже, вам понадобится пройти обязательную регистрацию, верификацию и т.п. Второй способ рискованный, ведь если вы не будете уверены в личности своего контрагента, вы можете так и не дождаться своих денег. Что касается третьего способа, здесь все напрямую зависит от тех условий, который вам готов предложить обменник.

А как насчет того, чтобы купить Bitcoin за Наличные в Киеве? В этом случае мы и вовсе рекомендуем уделить повышенное внимание условиям обмена и репутации сервиса, через который вы планируете провести обмен наличные в Киеве (uah, usd) – биткоин. Ведь даже малейшего расхождения курса не в вашу пользу будет достаточно, чтобы потерять на этом обмене немало денег, в особенности, если он совершается на крупную сумму. С сервисом sbitcoin.ru вам точно не грозит остаться внакладе, ведь каждое утро мы отслеживаем курсы других сервисов, обеспечивая своим клиентам еще более “вкусные” условия. Так сказать, честно шпионим, но во благо наших клиентов, так что это не в счет. Добавьте к этому высокое качество и удобство сервиса, минимальные комиссии и оперативность зачисления денег на счет – и вы получите коктейль из выгод и преимуществ, которые делают каждый обмен с нами приятным во всех отношениях. И ваш кошелек системы Биткоин точно будет благодарен вам за верный выбор.

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Наши приемущества

Если спросить начинающих пользователей электронными деньгами о том, что именно влияет на результат обмена наличных в Киеве (uah, usd) на биткоин, они сразу же назовут обменный курс. И это, пожалуй, является основным фактором, но далеко не единственным. Вот, к примеру, будете ли вы довольны работой сервиса, если понадеетесь на него, а резервов будет недостаточно, или же вам придется ждать зачисления средств более 30 минут? Здесь уж никакому выгодному курсу точно рад не будешь.

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