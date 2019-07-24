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Как вывести деньги с Перфект Мани в Беларуси

24.07.2019
Как вывести деньги с Перфект Мани в Беларуси

Выполнить денежные транзакции на ПМ просто. Интерфейс, расположение вкладок и названия позволяют быстро сориентироваться даже новичку. Сервис позволяет выполнять транзакции с долларами, биткоином и евро. Если вы столкнулись с проблемой и не знаете, как вывести деньги с Перфект Мани в Беларуси, тогда материал ниже для вас.

Способы выведения денежных средств

Жители Республики Беларусь могут без особых усилий вывести средства с электронного сервиса Перфект Мани при наличии действующей банковской карты, счет которой открыт в долларах. При этом отличительных особенностей в работе сервиса именно на территории Беларуси нет. Таким образом, возможно пользоваться имеющимися возможностями и инструментами жителей других государств с одним нюансом – национальный сервис в настройках работы сервиса отсутствует.

Всего существует 3 способа выведения средств:

  • на счет банковской карты;
  • обменивая средства на другие валюты;
  • на созданный ваучер.

Дополнительно, в авторизованных системой обменниках можно провести транзакцию по обмену средств.

Как перевести деньги на счет банка?

Чтобы выполнить данную операцию, необходимо пройти идентификацию пользователя. После этого алгоритм работы с сервисом следующий.

  1. Перейти в раздел «Вывод» и нажать на клавишу «Банковский перевод».
  2. Заполнить поля заявки. При переводе денег на банковскую карту стоит учесть, что лицевой счет и номер карты собственника кардинально отличаются. Узнать дополнительную информацию по реквизитам банка можно в личном пользовательском кабинете.
  3. Система принимает заявку и выдает оповещение о зачислении средств на счет в течение 5 суток. При этом, на практике процесс происходит гораздо быстрее, в пределах 3 суток.

Комиссия при переводе равна 1,5%, не считая дополнительный комиссионный сбор банка. Но ограничений по сумме выведения средств нет.

Обмен средств

Для обмена средств и перевода их в другую валюту, можно использовать обменники. При этом, пользователь может самостоятельно просмотреть действующие курсы и выбрать для себя приемлемый. Также не лишним будет обращать внимание на:

  1. уровень комиссионного сбора;
  2. срок работы выбранного обменника;
  3. валютный резерв;
  4. способ транзакции (ручной или автоматический);
  5. уровень BL.

Выбрав нашу обменную платформу в качестве посредника, достаточно нажать на его название и автоматически откроется страница для оформления заявки. В заявке пользователь указывает сумму перевода, данные кошелька и карты, ФИО, мобильный номер телефона и адрес эл. почты. В ходе операции придется предоставить пользовательское соглашение и ввести уникальный код проверки, который поступит на телефон. При этом имеющиеся средства можно перевести на другие платежные системы – Яндекс.Деньги, Киви, еПейментс, Нетеллер.

Перевод на персональный ваучер

В системе каждый пользователь может создать свой электронный ваучер e-Voucher. Расплачиваться средствами можно за приобретенные товары, услуги. Созданный ваучер можно передавать друзьям, родственникам, деловым партнерам. При этом срок действия ваучера неограничен. Возможно его использование в качестве мобильного хранилища денег. Процесс выведения средств с Перфект Мани на территории Беларуси не сложный. При этом стоит учесть, что возможности пользователя минимальны. Оптимальным выбором станет использование обменных пунктов, позволяющих проанализировать текущий курс и выполнить выгодную транзакцию. Однако выбор однозначно остается за пользователем.

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