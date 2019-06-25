Как вывести деньги с перфект мани на карту

Платежная система Perfect Money на рынке с 2008 года и уже успела заслужить доверие пользователей. С её помощью, за считанные минуты, пользователи совершают денежные переводы в сети Интернет. Компания также позаботилась о том, что все данные пользователя являются строго конфиденциальными и защищенными, благодаря этому, вы можете не беспокоится о сохранности личных данных, совершая валютные транзакции. Для удобства пользователей разработчики Перфект Мани максимально оптимизировали сервис. Электронной платежной системой без труда сможет воспользоваться даже неуверенный пользователь ПК. В данной статье мы постарались в подробностях разобрать вопрос - как вывести деньги с Perfect Money на карту без затруднений и с минимальными затратами и надеемся, что эти знания вам обязательно пригодятся.

Как воспользоваться ЭПС?

Для того, чтобы начать использовать данную систему, вам необходимо зарегистрироваться на главном сайте компании. Сперва, следует заполнить форму (ввести свои данные: ФИО, почту и другие), затем внимательно прочитать пользовательское соглашение, и в случае согласия, проставить галочку в специальной графе. После этого вы попадете в личный кабинет, с помощью которого вы и будете осуществлять валютные операции. Автоматически, при регистрации для вас открываются 3 счета (в долларах США, евро и золоте), но в любой момент времени вы можете добавить новые. На каждый счет будет присвоен номер, состоящий из кода валюты и восьми цифр. Создав личный кабинет на Perfect Money вы получаете возможность совершать следующие операции:

внутренний перевод;

ввод и вывод средств;

обмен валют между собой.

Пользователь электронной платежной системы может пополнить счет практически с любой банковской карты воспользовавшись услугами специализированных сервисов. Переводить деньги с других электронных кошельков можно используя тот же метод. За свои услуги подобные пункты берут небольшой процент от суммы, которую вы переводите - комиссию.

Как вывести денежные активы на банковскую карту

В данной статье мы подробно рассмотрим процесс вывода денег с Perfect Money на банковскую карту. Это не сложно и занимает от двух до десяти минут. На сайте представлено много способов вывода средств, среди них: перевод на электронный кошелек, использование ваучера или кредитной биржи и т.д. Нас интересует вывод на банковскую карту. Мы рекомендуем использовать платежные системы (например Advcash), так как прямой вывод на карту компания не предусмотрела. Также очень часто используются сайты-обменники, которые поддерживают огромное количество обменных направлений (как и в случае с пополнением придется заплатить комиссию). Важно предварительно определиться с сервисом, через который будет совершаться перевод. Рекомендуем предварительно прочитать отзывы на форумах и изучить всю информацию о ресурсе. Вы должны быть уверены в надежности обменного пункта перед тем, как совершать через него транзакции. Учитывайте курс обмена и выбирайте наиболее выгодный для вас. Наша обменная платформа предоставляет всегда выгодные для клиента курсы, а также ответственно относится к безопасности пользователей! У нас регистрация не является обязательным требованием, при желании сохранить свою анонимность, данную процедуру можно пропустить. Чтобы провести обменную транзакцию, нужно:

укажите в поле “отдаю” валюту, которую будете выводить и сервис, в данном случае - Perfect Money; в поле “получаю” укажите банковский счет, на который хотите перевести деньги; правильно введите запрашиваемые данные; подтвердите перевод.

Деньги придут на карту в течение нескольких минут. На большинстве сайтов-обменников деньги с Perfect Money можно вывести на:

Сбербанк;

Приват24;

Альфа-банк;

Русский стандартный банк;

карты Visa или MasterCard:

С электронного кошелька Perfect Money нельзя вывести свои сбережения напрямую на банковскую карту. При необходимости вы легко сможете решить данную проблему, воспользовавшись услугами вспомогательных сервисов. Пользователи данной электронной платежной системы могут оплачивать услуги и товары в сети, значительно экономя при этом время! Более 40% населения уже используют электронные кошельки, потому что это удобно и быстро. Разработчики системы максимально позаботились о безопасности пользователей.