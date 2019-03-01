Как продать Bitcoin в Украине?

Криптовалюта, а в частности Биткоин, не имеет границ по распространению. Владельцем битка может стать любой, кто имеет финансовые и/или технические возможности. Не обошли своим вниманием перспективный финансовый инструмент и украинцы, успешно зарабатывая на биткоине.

Биткоин - мировая криптовалюта, которая может стать отличным способом обогащения. Умея правильно и главное вовремя купить/продать валюту, человек может отлично подзаработать. Кроме того, биток не только можно покупать, продавать или хранить, он также подходит для совершения расчетов за товары или услуги. Вот только, если это достаточно крупные суммы. А что делать, если нужно расплатиться не в интернете, а например просто картой или вообще наличкой? В такие моменты все больше волнует вопрос о том, как продать биткоин Украина.

Как продать биткоин в Украине

Вы решили продать свои биткоины? Отлично. Перед продажей монет Биткоин, нужно решить как именно хочется получить гривны - наличные или зачисления на карту банка.

Продать биткоины за гривну можно в специальном банкомате криптовалют. Но на территории Украины их совсем немного. Да и неудобно этого.

Ну вот представьте, Вы решили поменять свои биткоины и отправились на поиски чудо-банкомата. Вбили в поисковике запрос о местонахождении и он оказался расположен аж на другом конце города. А если учесть возможные неприятности в виде дороги туда и обратно (а если час пик?), погоды (жара, холод, ветер и т.д.) и возможной неработоспособности самого банкомата. Неприятно и невыгодно. А если в городе вообще нет таких банкоматов, что делать? Выход есть! Воспользуйтесь онлайн-обменником криптовалют Sbitcoin.ru.

Выгода продажи биткоина через сайт Sbitcoin.ru

Sbitcoin.ru позволяет осуществить покупку гривны легко и без затрат времени и сил. Если в случае с банкоматом нужно идти и искать, при этом терпеть многие другие неудобства, то тут все просто.

Займите удобное положение, возьмите чашку чая и зайдите на сайт обменника. Регистрацию проходить не обязательно, можно сразу приступить к процедуре продажи криптовалюты.

Итак, на главной странице сайта выберите направление обмена - продать биткоин и получить наличные или зачислить на Приват24. Система автоматически переведет Вас на страницу создания заявки. Тут нужно заполнить предложенную форму, указав номер биткоин-кошелька и номер карты или номер телефона для связи с оператором в зависимости от выбранного направления. Далее, нажимаете кнопку “Продолжить”. Система предложит Вам ознакомится с договором о предоставлении услуг. Подтвердив галочкой в нужном поле с ознакомлением и еще раз убедившись в правильности всех введенных данных, оплачиваете заявку.

На этом все! Занимают все действия всего пару минут после чего Вам станет доступна страница со статусом Вашей заявки.

В случае выбора Приват24, средства будут зачислены на карту банка. Соответственно, ее можно легко обналичить в любом доступном банкомате или провести другие требуемые действия. Если Вы желаете получить наличные прямо в руки, то без проблем! Указав номер действующего мобильного телефона с Вами свяжется наш оператор для уточнения деталей, места и времени встречи. Услуга курьерской доставки наличных доступна для Киева, Львова, Харькова, Полтавы, Одессы и Николаева.

В чем выгода обмена с Sbitcoin.ru?

Мы можем предложить Вам следующее:

Безопасность и анонимность. Вам не обязательно регистрироваться для проведения продаж/покупки валюты. Сделки проходят анонимно и требуется лишь минимум информации для успешного обмена. Множество обменных направлений, включая получение наличных. Быстрые и надежные курьеры доставят ваши деньги прямо в руки в назначенное время и место. Скорость транзакций. Предусмотрена не только простота и быстрое заполнение заявки, но сами транзакции проходят с высокой скоростью. Выгодные валютные курсы. Мониторинг финансового рынка позволяет нам предоставлять пользователям самые лучшие тарифы. Крупные резервы всех представленных на сайте валют. Вы можете быть уверены в том, что денег хватит всегда. Дополнительный заработок. У нас действует партнерская программа, доступ к которой можно легко получить просто зарегистрировавшись на сайте.

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