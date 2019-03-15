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Как пополнить Payeer в Казахстане?

15.03.2019
Как пополнить payeer в казахстане?

Достоинства ЭПС

Прежде чем завести электронный кошелек в Payeer, вам нужно узнать более подробно о возможностях системы. Мы можем отметить такие преимущества сервиса:

  • Конфиденциальность. Пользователям Пайер не нужно регистрироваться и проходить верификацию для того чтобы осуществлять валютные операции. Вы с легкостью сможете сохранить свою анонимность пропустив процедуру регистрации. Никто не сможет отследить движение активов незарегистрированных пользователей.
  • Многофункциональность. У вас будет возможность перевести деньги с Пайер находясь в любой точке мира. Пользователи без труда смогут осуществлять криптовалютные денежные операции.
  • Практичность. Payeer выделяется простотой функционала, чтобы использовать возможности ЭПС не нужно обладать какими-либо специальными навыками. С помощью сервиса можно оплачивать товары или услуги в режиме онлайн.
  • Отсутствие блокировок аккаунта. По сравнению с аналоговыми системами, в Пайер крайне редко блокируются аккаунты.
  • Большое количество способов пополнения виртуального кошелька.
  • Наличие реферальной программы. Став участником партнерской программы вы сможете получить дополнительный заработок привлекая новых пользователей системы.

Пользователи ЭПС могут переводить деньги на счет людям, у которых нет аккаунта в Payeer. Для этого нужно лишь ввести рабочий адрес электронной почты, дальше программа уже сама сгенерирует аккаунт. Данная электронная платежная система радует своих клиентов небольшим комиссионным сбором за проведение валютных операций. У компании расширенная партнерская сеть, туда входят крупные мировые банки, другие платежные сервисы, а также MasterCard и Visa.

Как создать электронный кошелек?

Вы  с легкостью сможете создать виртуальный кошелек Payeer, перейдя на официальную страницу ресурса. В разделе “Создать кошелек” вам необходимо ввести свою электронную почту, далее подтвердить действие с помощью кода, который придет на почту. Очень важно сохранить логин и пароль, с их помощью будет проходить авторизация. Пароль и логин лучше где-то дополнительно сохранить, так как при утере данных сложно будет восстановить доступ к электронному кошельку

Как пополнить виртуальный кошелек Payeer в Казахстане?

Эта электронная платежная система предлагает несколько вариантов валютных кошельков - доллары, евро, гривны и рубли. В Казахстане есть несколько способов пополнения виртуального кошелька Пайер:

  1. Система SWIFT. У данного способа есть один существенный недостаток, рассчитывать на моментальное пополнение не стоит, средства поступят на счет в течение 3 дней.
  2. С помощью банковской карты. Специалисты рекомендую использовать валютные карты (доллары, евро), в этом случае при конвертации вы потеряете незначительную сумму. Чтобы воспользоваться этим способом, вам нужно пройти процедуру верификации, для этого необходимо подтвердить личность, загрузив сканы документов.
  3. Обменные пункты. Этот способ самый простой и эффективный. Чтобы воспользоваться услугами обменной платформы не обязательно регистрироваться в системе, от вас потребуется просто выбрать подходящее обменное направление и провести операцию. Чтобы не возникло неприятных ситуаций, мы рекомендуем вам предварительно уточнить условия обмена. Наш обменний сервис предлагает максимально выгодные условия для своих клиентов.
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