Как пополнить Payeer в Казахстане?
Достоинства ЭПС
Прежде чем завести электронный кошелек в Payeer, вам нужно узнать более подробно о возможностях системы. Мы можем отметить такие преимущества сервиса:
- Конфиденциальность. Пользователям Пайер не нужно регистрироваться и проходить верификацию для того чтобы осуществлять валютные операции. Вы с легкостью сможете сохранить свою анонимность пропустив процедуру регистрации. Никто не сможет отследить движение активов незарегистрированных пользователей.
- Многофункциональность. У вас будет возможность перевести деньги с Пайер находясь в любой точке мира. Пользователи без труда смогут осуществлять криптовалютные денежные операции.
- Практичность. Payeer выделяется простотой функционала, чтобы использовать возможности ЭПС не нужно обладать какими-либо специальными навыками. С помощью сервиса можно оплачивать товары или услуги в режиме онлайн.
- Отсутствие блокировок аккаунта. По сравнению с аналоговыми системами, в Пайер крайне редко блокируются аккаунты.
- Большое количество способов пополнения виртуального кошелька.
- Наличие реферальной программы. Став участником партнерской программы вы сможете получить дополнительный заработок привлекая новых пользователей системы.
Пользователи ЭПС могут переводить деньги на счет людям, у которых нет аккаунта в Payeer. Для этого нужно лишь ввести рабочий адрес электронной почты, дальше программа уже сама сгенерирует аккаунт. Данная электронная платежная система радует своих клиентов небольшим комиссионным сбором за проведение валютных операций. У компании расширенная партнерская сеть, туда входят крупные мировые банки, другие платежные сервисы, а также MasterCard и Visa.
Как создать электронный кошелек?
Вы с легкостью сможете создать виртуальный кошелек Payeer, перейдя на официальную страницу ресурса. В разделе “Создать кошелек” вам необходимо ввести свою электронную почту, далее подтвердить действие с помощью кода, который придет на почту. Очень важно сохранить логин и пароль, с их помощью будет проходить авторизация. Пароль и логин лучше где-то дополнительно сохранить, так как при утере данных сложно будет восстановить доступ к электронному кошельку
Как пополнить виртуальный кошелек Payeer в Казахстане?
Эта электронная платежная система предлагает несколько вариантов валютных кошельков - доллары, евро, гривны и рубли. В Казахстане есть несколько способов пополнения виртуального кошелька Пайер:
- Система SWIFT. У данного способа есть один существенный недостаток, рассчитывать на моментальное пополнение не стоит, средства поступят на счет в течение 3 дней.
- С помощью банковской карты. Специалисты рекомендую использовать валютные карты (доллары, евро), в этом случае при конвертации вы потеряете незначительную сумму. Чтобы воспользоваться этим способом, вам нужно пройти процедуру верификации, для этого необходимо подтвердить личность, загрузив сканы документов.
- Обменные пункты. Этот способ самый простой и эффективный. Чтобы воспользоваться услугами обменной платформы не обязательно регистрироваться в системе, от вас потребуется просто выбрать подходящее обменное направление и провести операцию. Чтобы не возникло неприятных ситуаций, мы рекомендуем вам предварительно уточнить условия обмена. Наш обменний сервис предлагает максимально выгодные условия для своих клиентов.