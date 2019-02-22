Как перевести Bitcoin на Qiwi-кошелёк?

Как вывести биткоины с кошелька Bitcoin на Qiwi?

Киви - популярная отечественная платежная система для совершения электронных платежей через стационарные и мобильные устройства связи.

Удобство пользования системой делает ее привлекательной для вывода биткоинов. И не спроста. Биткоин хоть и очень привлекателен в качестве финансового инструмента, но рассчитываться данной криптовалютой в повседневной жизни совсем не просто. Поэтому вопрос о том, как перевести bitcoin на qiwi весьма актуален.

Вывод биткоинов через сайты-обменники.

На данный момент прямого пути, как вывести биткоины с кошелька blockchain на киви не существует. А самый быстрый и удобный способ вывести биткоины - это услуги сайтов-обменников, например SBitcoin.ru.

У нас можно обменять не только быстро и безопасно продать биткоины за Киви рубли, но и за доллары, электронные деньги или другую криптовалюту.

Алгоритм работы таков:

На главной странице сайта SBitcoin.ru и предоставленного списка выбрать нужные валюты. В данном случае, отдаете биткоины, получаете Киви рубли.

Далее, заполнить все поля формы - номера кошельков Биткоин и Киви и сумму, которую отдаете. Кликнуть по кнопке “Продолжить”.

Система предложит ознакомиться с договором по предоставлению услуг. Согласится с условиями договора и поставить галочку в соответствующем месте. Тщательно перепроверить данные.

Следуя инструкциям сайта оплатить заявку.

После выполнения всех шагов, отследить статус заявки можно на странице “Состояние заявки”.

В целом, весь процесс занимает пару минут и не требует много сил. Успешность операции во многом зависит от наличия достаточного количества ресурсов на счету сервиса. С обменником SBitcoin.ru Вам не о чем беспокоится. Запасы обменника достаточно велики и позволяют проводить даже крупные сделки без заминок и к тому же, регулярно пополняются.

Вывод средств может быть в ручном или полуавтоматическом режиме. Первый способ занимает чуть больше времени и зависит от загруженности операторов. Обычно это не более получаса.

Почему SBitcoin.ru?

Все просто. Мы гарантируем 100% успешный и максимально безопасный вывод биткоинов на портмоне Киви. Всего в несколько кликов компьютерной мышкой оформляется сделка и деньги успешно поступают на Ваш счет киви.

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Пользуясь сервисом SBitcoin.ru все сделки проходят быстро и легко. Все данные защищены, так что за их сохранность можно не переживать. В случае появления вопросов, на помощь всегда придет компетентная служба поддержки.

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Перевод биткоин на Киви - простое дело, если пользоваться надежным сервисом SBitcoin.ru. Удачных Вам сделок!