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Как перевести Bitcoin на Qiwi-кошелёк?

22.02.2019
Фото российских денежных купюр и монета bitcoin

Как вывести биткоины с кошелька Bitcoin на Qiwi?

Киви - популярная отечественная платежная система для совершения электронных платежей через стационарные и мобильные устройства связи.

Удобство пользования системой делает ее привлекательной для вывода биткоинов. И не спроста. Биткоин хоть и очень привлекателен в качестве финансового инструмента, но рассчитываться данной криптовалютой в повседневной жизни совсем не просто. Поэтому вопрос о том, как перевести bitcoin на qiwi весьма актуален.

Вывод биткоинов через сайты-обменники.

На данный момент прямого пути, как вывести биткоины с кошелька blockchain на киви не существует. А самый быстрый и удобный способ вывести биткоины - это услуги сайтов-обменников, например SBitcoin.ru.

У нас можно обменять не только быстро и безопасно продать биткоины за Киви рубли, но и за доллары, электронные деньги или другую криптовалюту.

Алгоритм работы таков:

  • На главной странице сайта SBitcoin.ru  и предоставленного списка выбрать нужные валюты. В данном случае, отдаете биткоины, получаете Киви рубли.
  • Далее, заполнить все поля формы - номера кошельков Биткоин и Киви и сумму, которую отдаете. Кликнуть по кнопке “Продолжить”.
  • Система предложит ознакомиться с договором по предоставлению услуг. Согласится с условиями договора и поставить галочку в соответствующем месте. Тщательно перепроверить данные.
  • Следуя инструкциям сайта оплатить заявку.
  • После выполнения всех шагов, отследить статус заявки можно на странице “Состояние заявки”.

В целом, весь процесс занимает пару минут и не требует много сил. Успешность операции во многом зависит от наличия достаточного количества ресурсов на счету сервиса. С обменником SBitcoin.ru Вам не о чем беспокоится. Запасы обменника достаточно велики и позволяют проводить даже крупные сделки без заминок и к тому же, регулярно пополняются.

Вывод средств может быть в ручном или полуавтоматическом режиме. Первый способ занимает чуть больше времени и зависит от загруженности операторов. Обычно это не более получаса.

Почему SBitcoin.ru?

Все просто. Мы гарантируем 100% успешный и максимально безопасный вывод биткоинов на портмоне Киви. Всего в несколько кликов компьютерной мышкой оформляется сделка и деньги успешно поступают на Ваш счет киви.

Преимущества SBitcoin.ru:

  1. регистрация по желанию;
  2. анонимность сделок;
  3. минимум запрашиваемых данных;
  4. крупные резервы валют;
  5. множество направлений обмена;
  6. скорость проводимых транзакций;
  7. минимальные комиссии;
  8. выгодные курсы;
  9. действующая партнерская программа;
  10. персональный подход.

Пользуясь сервисом SBitcoin.ru все сделки проходят быстро и легко. Все данные защищены, так что за их сохранность можно не переживать. В случае появления вопросов, на помощь всегда придет компетентная служба поддержки.

С SBitcoin.ru можно не только успешно продить обменные операции, но и дополнительно заработать. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте и получить свою реферальную ссылку. Делитесь ею доступными для Вас способами и получайте процент от каждой сделки, проведенной рефералами.

Перевод биткоин на Киви - простое дело, если пользоваться надежным сервисом SBitcoin.ru. Удачных Вам сделок!

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