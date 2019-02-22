Как перевести Bitcoin на Qiwi-кошелёк?
Как вывести биткоины с кошелька Bitcoin на Qiwi?
Киви - популярная отечественная платежная система для совершения электронных платежей через стационарные и мобильные устройства связи.
Удобство пользования системой делает ее привлекательной для вывода биткоинов. И не спроста. Биткоин хоть и очень привлекателен в качестве финансового инструмента, но рассчитываться данной криптовалютой в повседневной жизни совсем не просто. Поэтому вопрос о том, как перевести bitcoin на qiwi весьма актуален.
Вывод биткоинов через сайты-обменники.
На данный момент прямого пути, как вывести биткоины с кошелька blockchain на киви не существует. А самый быстрый и удобный способ вывести биткоины - это услуги сайтов-обменников, например SBitcoin.ru.
У нас можно обменять не только быстро и безопасно продать биткоины за Киви рубли, но и за доллары, электронные деньги или другую криптовалюту.
Алгоритм работы таков:
- На главной странице сайта SBitcoin.ru и предоставленного списка выбрать нужные валюты. В данном случае, отдаете биткоины, получаете Киви рубли.
- Далее, заполнить все поля формы - номера кошельков Биткоин и Киви и сумму, которую отдаете. Кликнуть по кнопке “Продолжить”.
- Система предложит ознакомиться с договором по предоставлению услуг. Согласится с условиями договора и поставить галочку в соответствующем месте. Тщательно перепроверить данные.
- Следуя инструкциям сайта оплатить заявку.
- После выполнения всех шагов, отследить статус заявки можно на странице “Состояние заявки”.
В целом, весь процесс занимает пару минут и не требует много сил. Успешность операции во многом зависит от наличия достаточного количества ресурсов на счету сервиса. С обменником SBitcoin.ru Вам не о чем беспокоится. Запасы обменника достаточно велики и позволяют проводить даже крупные сделки без заминок и к тому же, регулярно пополняются.
Вывод средств может быть в ручном или полуавтоматическом режиме. Первый способ занимает чуть больше времени и зависит от загруженности операторов. Обычно это не более получаса.
Почему SBitcoin.ru?
Все просто. Мы гарантируем 100% успешный и максимально безопасный вывод биткоинов на портмоне Киви. Всего в несколько кликов компьютерной мышкой оформляется сделка и деньги успешно поступают на Ваш счет киви.
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Перевод биткоин на Киви - простое дело, если пользоваться надежным сервисом SBitcoin.ru. Удачных Вам сделок!