Как начать зарабатывать на бирже криптовалют?

Криптовалюты открывают хорошие возможности для заработка, осознавая это все больше людей стремятся начать работать в этом направлении. Но нужно понимать, что у такого способа заработка есть как достоинства, так и недостатки. Среди плюсов - возможность многократно приумножить свой депозит за короткий временной отрезок, порой и за один день. Но всегда есть вероятность лишиться своих инвестиций. Чтобы свести к минимуму риск и успешно зарабатывать в этой сфере, нужно обладать достаточным уровнем знаний и уделять этому немало времени.

Первое, что вам нужно сделать - определиться с торговой парой и найти оптимальную точку входа на рынок. Далее вам предстоит обзавестись активом по самой привлекательной цене. Вы можете самостоятельно мониторить рынок или совершить мгновенную сделку на покупку. Другой вариант - выложить ордер на покупку, задав ограничение по цене. Стоимость ордера вы обозначаете собственноручно исходя из того, какой будет приблизительная стоимость по этой торговой паре в дальнейшем.

После покупки цифрового актива можно действовать одним из следующих способов:

Создать лимитный ордер на продажу, задав более высокую цену;

Криптовалюту можно удерживать на своем балансе, ожидая роста ее стоимости и продать в благоприятный для этого момент;

Купленную валюту можно вывести на внебиржевой счет и хранить ее там нужный промежуток времени.

Вне зависимости от выбранного метода, вам нужно выждать момент, когда стоимость криптовалюты превзойдет ее закупочную цену. Тем самым вы заработаете на совершенной сделке. Это единственный вариант получить доход.

Правила выбора биржи для торговли криптовалютой

Для успешных торгов трейдеру нужно найти надежную криптовалютную биржу, при выборе которой нужно учитывать следующие моменты:

Репутация. Перед тем, как начать вкладывать свои сбережения, нужно ознакомиться с отзывами об определенной бирже. Это можно сделать на специализированных форумах и сайтах;

Узнать размер комиссии. В момент покупки или продажи криптовалюты с вас будет списываться определенная комиссия. Для каждой биржи она будет своей, но в среднем составляет 0,1-0,25%;

Число торговых пар. Есть трейдеры, предпочитающие торговать высоко ликвидными валютами, другие выбирают волатильные или не столь ликвидные варианты;

Ликвидность. Определиться с этим показателем поможет знание суточного объема торгов. На ликвидной площадке быстро будут появляться покупатели и продавцы. График японских свечей будет плавным;

Платежные функции. Каждая биржа поддерживает определенное количество способов платежей, другие ограничивают вас возможностью вывода и пополнения исключительно в криптовалюте;

Верификация пользователей. В некоторых случаях действуют жесткие требования, а бывает так, что торговлю могут вести даже не верифицированные пользователи. Правда в последнем случае будет установлен суточный лимит.

Купить криптовалюту, в том числе одну из самых перспективных - Биткоин, можно в онлайн обменнике Sbitcoin. Воспользовавшись им вы сможете пополнить баланс, выгодно продать криптовалюту или оставить ее на хранение.