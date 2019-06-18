Что такое ripple и откуда он взялся

В 2012 году группа разработчиков независимой платежной системы во главе с Райяном Фугером, которая не смогла найти себе применение из-за ряда недочетов, перезапустила проект с изменениями и доработками, дав ему официальное название ripple. Такая платформа позволяла осуществлять денежные переводы между различными банками мира в считанные секунды. Для ускорения транзакций была создана новая электронная валюта XRP. Она играет роль посредника и сокращает время на проведение операции перевода.

Главными преимуществами рипл стали следующие.

Защищенность переправляемых данных о переводе. Доступность переводов физическим и юридическим лицам. Время поступления средств от принятия заявки до перечисления денег составляет не больше 10 минут. Точки входа соединены с использованием протокола RPCA. Минимальные комиссии за оказание услуги.

Как и где хранить рипл

Поскольку криптовалюта – это электронные деньги, то в бумажной форме ее нет и в карман положить нечего. Зато для нее созданы специальные электронные сервисы, предоставляющие услуги хранения, и электронные кошельки. Поскольку рипл находится в числе дорогих валют, она пользуется популярностью и требует организации места для сбережения. Выясним, где хранить ripple удобно и безопасно, и как это сделать. Для хранения XRP существует несколько оптимальных по условиям и степени защищенности кошельков. Некоторые биржи криптовалют предлагают услуги хранения валюты рипл. Последний способ небезопасен, поскольку пользователь не имеет полного права владения кодами доступа к своим монетам XRP, и жалобы со стороны пользователей на предмет пропажи денег являются этому подтверждением.

Обзор кошельков рипл

Перед тем, как хранить рипл на электронном кошельке, его нужно создать. Ранее можно было держать валюту на официальном кошельке Ripple, но он был закрыт, поскольку предназначался только для конкретной валюты и из-за этого пользователей снискал немного.

Рассмотрим другие популярные кошельки рипл, укажем преимущества и недостатки.

Toast Wallet является бесплатным кошельком, имеющим исходный код для Ripple XRP. Он поддерживает iOS. Здесь проводятся транзакции по валютам, есть возможность резервного копирования настроек, ключи хранятся только у пользователя. Среди недочетов: риск вирусной атаки, забытые данные для входа приводят к потере аккаунта. GATEHUB – является тем кошельком, на который ссылается компания Ripple. С него можно перечислить деньги не только на свои счета, но и на чужие, имея электронную почту, имя и адрес кошелька. Здесь есть доступ к торговле на бирже. Регистрация на площадке простая, но для нее нужны паспортные данные. Ключ безопасности есть только у вас. Среди недостатков – были тревожные сигналы о потере денег на данном кошельке. Существует место, где хранить рипл безопаснее, чем на онлайн сервисах – аппаратный кошелек. Он имеет вид флешки и характеризуется наивысшим уровнем защищенности от хакеров и вирусов.

Таким образом, мы рассмотрели способы хранения криптовалюты Ripple. Выяснили, что биржи не являются надежными в этом вопросе, а покупка аппаратного кошелька может защитить электронные деньги от кражи.