Что такое электронные деньги, в чем их преимущества и недостатки?

Современный мир благодаря развитию компьютера и появлению Интернета стал настолько разнообразным, что это отразилось и на финансовую сферу. Появились даже электронные деньги, с помощью которых можно как покупать товары и услуги, так и продавать их, не выходя их своего дома или офиса. Что собой представляют такие деньги?

Что такое электронные деньги?

Электронные деньги можно назвать виртуальными денежными единицами. Они помогают производить различные финансовые операции. Для того чтобы их обналичить, понадобится онлайн обменник, используя для этого свою банковскую карту. Они имеют точно такую же ценность, как и любые реальные деньги. Пользоваться ими можно исключительно в Интернете. Для этого сегодня не придется все время сидеть возле компьютера. Благодаря развитию программного обеспечения финансовые операции в Сети можно проводить благодаря смартфону или планшету.

Чтобы было понятнее, что собой представляют электронные деньги, можно вывести несколько критериев:

Хранятся в специальном электронном носителе в виде смартфона или компьютера. Полностью соответствуют реальным денежным средствам. Пользоваться как средством платежа могут физические и юридические лица. Предлагаются в виде разной валюты.

Но здесь нужно учитывать один очень важный момент: электронные деньги могут существовать в нескольких разновидностях. По этой причине невозможно дать их точное определение. Из-за этого их часто путают с безналичными деньгами. Они могут существовать только в виде записей в электронных средствах. Существуют электронные как фиатные, так и нефиатные деньги. Все данные показывают, что в ближайшее время они могут вытеснить реальные платежные средства в виде той или иной государственной валюты.

Основные преимущества и недостатки электронных денег

Пока что электронные деньги можно отнести к потенциальному заменителю реальной валюты. С каждым годом они используются все чаще как частными лицами, так и коммерческими организациями, банками и государственными структурами. Они имеют свои неоспоримые преимущества:

Идеальная сохраняемость, ведь даже со временем их покупательская способность не теряется. Высокая портативность, потому что даже через свой мобильник можно производить финансовые операции с огромными средствами. Хорошие показатели безопасности, ведь здесь отсутствует риск подделки, хищения, а также изменения номинала. Простота использования, так как на совершение финансовых операций идет минимум времени.

Если понадобятся наличные средства, достаточно через обменник электронных денег произвести определенную операцию. Они хранятся в личном электронном кошельке, куда доступ имеет только его владелец.

Но у электронных денег имеются и определенные недостатки. Сейчас ведутся необходимые работы для их устранения. К минусам можно отнести следующее:

пока в разных странах нет устоявшегося правовог регулирования;

хотя речь идет про отличную портативность, для использования понадобятся электронные устройства;

зрелость технологической защиты несовершенная, поэтому возможны хищения таких средств.

Чтобы совершался оборот электронных денег, применяются достаточно сложные технологии. И это одна из причин, почему банки еще не готовы развивать такие проекты. Но, несмотря на это, все больше увеличивается желающих пользоваться такими деньгами. Ведь, посетив онлайн обменник, можно в любое время сделать обмен электронных денег.